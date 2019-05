Formula E, Agag chiama la Ferrari: "Sarebbe una grande battaglia"

09/05/2019

La Ferrari farà debuttare la sua prima vettura ibrida alla fine dell'anno e per questo, in un futuro non per forza lontano, potrebbe sbarcare anche in Formula E . Se lo augura soprattutto l'inventore del campionato riservato alle monoposto elettriche, Alejandro Agag . "Mi piacerebbe che arrivasse la Ferrari, soprattutto dopo lo sbarco della Porsche e di tutte le altre grandi Case nel nostro campionato. Sarebbe una grande battaglia. Vedremo, il mio è un invito sempre aperto", ha detto il manager spagnolo a Cnbc.

Proprio l'arrivo in Formula E degli attuali rivali della Mercedes, potrebbe convincere Maranello a investire anche nelle competizioni "pulite". "Bisogna sempre avere una nicchia di macchine ultra-prestazionali che sono in grado di correre veloci e penso che questo sia assolutamente il caso della Ferrari. Loroo non limiteranno mai la velocità massima delle loro macchine, ma si adatteranno in futuro a quello che sarà il panorama e, naturalmente, penso che il futuro sia elettirco", ha aggiunto.



Come dire: è solo questione di tempo, ma poi anche la Ferrari sbarcherà in Formula E. In attesa dell'approdo delle Rosse, prepariamoci a gustare la gara di Montecarlo, in diretta sabato su Italia 1 dalle 14.20 con il via alle 16.30.