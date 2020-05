Formula E, Vandoorne si aggiudica il Round 6 della Race at Home Challenge

FORMULA E RACE AT HOME

Dopo il caos e le polemiche legate alla "furbata" di Daniel Abt, che è valsa al tedesco la squalifica dalla competizione e la sospensione da parte del team Audi, la Formula E è tornata a sfrecciare sui circuiti virtuali della Race at Home Challenge, per il sesto round della competizione a scopo benefico. A trionfare, questa volta, è stato Stoffel Vandoorne con la Mercedes, che ha dominato completando uno spettacolare hat-trick: pole position, vittoria e giro veloce. Vandoorne ha chiuso la gara davanti alla Mahindra guidata al simulatore da Pascal Wehrlein e alla Nissan di Oliver Rowland, i vincitori degli ultimi due round a Hong Kong e Berlino. Il belga è ora il nuovo leader della classifica, a due gare dal termine della sfida.

I prossimi appuntamenti saranno nel weekend del 6 e 7 giugno, sempre in diretta su SportMediaset.it: due gare di fila che rappresenteranno il gran finale della challenge e che incoroneranno il campione virtuale. La sfida sembra essere tutta tra i due ex Formula 1, Vandoorne e Wehrlein: 105 punti per il primo, 103 per il secondo. L'epilogo si preannuncia incandescente.