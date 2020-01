Formula E, Santiago E-Prix: Evans in pole, Bird delude

SANTIAGO E-PRIX

di

LUCA BUCCERI

È un super Mitch Evans ad aggiudicarsi la pole position dell'E-Prix di Santiago del Cile, terza tappa del mondiale Formula E 2019/20. Il pilota Jaguar, che ha chiuso la super pole a 1'04''827, ha preceduto Gunther (+ 0''275) e la Mahindra di Wehrlein (+ 0''818). Quarto tempo per Felipe Massa, undicesimo posto per il campione del Mondo in carica Vergne. Deludono il leader della classifica Sims (15°) e Bird (16°).

Il pilota Jaguar sorprende tutti e, in super pole, piazza un tempo imbattibile. Illusione momentanea per Felipe Massa che, in ex aequo con Wehrlein, aveva ottenuto il miglior tempo. Ad occupare la quinta e sesta posizione saranno Turvey (+ 0''961) e la Nissan di Buemi (+ 0''982). Dopo due pole consecutive, ottenute in Arabia, Alexander Sims e la sua Andretti dovranno accontentarsi del 15° posto. Male anche Oliver Rowland che darà lavoro ai meccanici della Nissan dopo che, nel corso del giro veloce, ha perso il controllo della monoposto finendo prima sullo sporco per poi impattare violentemente contro il muro.

Buon tempo registrato anche dall'italo-svizzero Mortara (7°) e dal belga Vandoorne (9°). Il campione del Mondo in carica Jean-Enric Vergne, come già capitato anche a Diriyah, dovrà accontentarsi invece dell'undicesima casella di partenza.

Pomeriggio da dimenticare per Di Grassi che, uscito in Gruppo 1 con la sua Audi, si piazza al 23° posto complice un'uscita di curva non impeccabile che lo ha fatto rallentare vistosamente per evitare l'impatto col muro. Il compagno di scuderia Abt, invece, partirà dalla tredicesima posizione.

Vi ricordiamo che potrete seguire l'E-Prix di Santiago del Cile in diretta dalle 20 su Canale 20 e in streaming su sito e app di Sportmediaset.it.