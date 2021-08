Formula E, Mortara centra Evans al via: subito bandiera rossa a Berlino

FORMULA E

Il pilota Jaguar resta fermo per un problema elettronico, l'italo-svizzero non riesce ad evitarlo

Subito colpo di scena in apertura del secondo E-Prix di Berlino, quello che decreterà il campione di Formula E 2021. Mitch Evans non riesce a partire e, per un problema elettronico, resta fermo in griglia. Dietro lui riescono a schivarlo in tre ma non Edoardo Mortara che lo centra in pieno con la sua Venturi, costringendo la direzione gara a sventolare la bandiera rossa. Entrambi i piloti stanno bene anche se l'italo-svizzero è stato sottoposto a controlli precauzionali.

"Ho avuto un problema al launch control, è stato scioccante ma sto bene. È stato un impatto forte, Mortara non ha colpe e mi spiace per lui" le parole di Evans dopo l'incidente. Per i due piloti, in lizza per il titolo, dunque sfuma la chance di vincere il Mondiale.