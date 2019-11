Formula E, la stagione 2019/20 su Mediaset

Per il terzo anno consecutivo Mediaset trasmetterà in diretta tutte le gare del Campionato del Mondo di Formula E. Per questa stagione è il canale 20 a mandare in onda gli E-Prix: la prima tappa è Ryad, capitale dell’Arabia Saudita. L’evento, in diretta sulla rete diretta da Marco Costa, è fissato per venerdì 22 novembre, dalle ore 12.30. La telecronaca del debutto della 6^ stagione è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, pilota della NIO nella stagione 2017/2018 e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. Inviati, Ronny Mengo - conduttore della diretta di avvicinamento alla gara - e Anna Capella, pronta a raccogliere le impressioni a caldo dei protagonisti. Sabato 23, la Gara 2 è sempre sul 20 dalle ore 12.30.