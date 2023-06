Formula E, l'E-Prix di Jakarta in Indonesia su Mediaset: la programmazione

Per il sesto anno, Mediaset trasmette le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Sabato 3 e domenica 4 giugno, in diretta sul canale 20, e in streaming su Sportmediaset.it, si torna in pista con il 10° e 11° round della stagione: l’E-Prix di Jakarta, in Indonesia. La telecronaca delle tappe è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria. Il circuito della data indonesiana è lungo 2,37 km e inizia con una lunga corsa, in un settore di apertura stretto, con una serie fluida di curve e curve inclinate, che portano a un complesso stretto, che completa il giro con una lunga corsa verso il veloce rettilineo di partenza/arrivo. Sette gare alla fine, e la classifica rimane cortissima: in testa Nick Cassidy, con 121 punti, seguito da Pascal Wehrlein, a quota 101. Dietro, staccato di sole cinque lunghezze, Nick Cassidy, con 96 punti e, al quarto posto, con 94 punti Mitch Evans.