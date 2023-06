La Formula E torna a Jakarta: caccia a Cassidy ed Envision

WEEKEND ELETTRICO

Sabato e domenica i round 10 e 11 del campionato che vede un nuovo leader dopo la tappa di Monaco

La Formula E torna a Jakarta questo fine settimana con Nick Cassidy e il suo team, Envision Racing, in testa alla classifica del campionato mondiale dopo aver superato Pascal Wehrlein e la Porsche nella gara di Monaco. Dopo il grande successo della prima tappa delle monoposto elettriche in Indonesia durante la scorsa stagione e la grande accoglienza dei tifosi che hanno preso d’assalto il Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol Beach, quest’anno il Gulavit Jakarta E-Prix 2023 diventa un doppio appuntamento, con i round 10 e 11 che si svolgeranno sabato e domenica in diretta su canale 20 e Sportmediaset.it.

Vedi anche Formula E Staffetta Mahindra a Djakarta: Merhi per Rowland con Di Grassi Gli indonesiani sono molto appassionati di motorpsort e hanno reso il debutto dello scorso anno la gara più seguita in diretta da un pubblico nazionale nella storia della Formula E. Quest'anno i tifosi potranno assistere al debutto nel Sud-Est asiatico della Gen3, la monoposto elettrica più veloce, leggera, potente ed efficiente mai costruita. Il campionato è ora guidato da Cassidy che, partendo dalla nona posizione in griglia a Monaco, ha vinto la gara e conquistato la vetta della classifica. Il neozelandese ha preceduto il connazionale Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) riuscendo ad assicurarsi la vittoria grazie alla Safety Car nel finale. Cassidy è ora a 121 punti, con 20 punti di vantaggio su Wehrlein, leader della prima parte di stagione con il team TAG Heuer Porsche. Wehrlein manteneva la testa della classifica dal doppio appuntamento di Diriyah, ma il calo del tedesco e le incredibili prestazioni delle monoposto motorizzate Jaguar hanno cambiato, per ora, le sorti del campionato.

Jake Dennis (Avalanche Andretti) è al terzo posto in classifica con 96 punti, dopo il podio di Monaco. Evans è a soli due punti di distanza con 94 punti. Jean-Éric Vergne con la DS PENSKE è riuscito a lasciare Monaco con un ottimo quinto posto dopo una straordinaria rimonta dal fondo del gruppo. Nella classifica a squadre, Envision Racing è balzato in testa con 182 punti, 14 punti davanti a TAG Heuer Porsche con 169 punti, mentre Jaguar TCS Racing è terzo con 156 punti.

La Porsche 99X Electric sembra non riuscire a mantenere prestazioni solide come quelle mostrate nella prima parte di stagione, e potrebbe accusare un distacco sempre maggiore, soprattutto dato lo stato di forma del nuovo leader della classifica Cassidy che ha conquistato due vittorie e quattro podi nelle ultime sei gare.

Durante il doppio appuntamento del GulaVit Jakarta E-Prix tutto può cambiare. Tutti, da Vergne in su, nella corsa al titolo, hanno la possibilità di arrivare all’ultima parte di stagione in testa. La gara di sabato sarà di 36 giri mentre quella di domenica di 38, il che significa che le squadre e i piloti dovranno adattare le loro strategie di gara nel corso del weekend.