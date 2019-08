Formula E, Hartley sulla Dragon nel 2019/20

Dragon inizia a dare una scossa al mercato della stagione 2019/20 di Formula E: il team americano ha infatti ufficializzato Brendon Hartley, due volte campione del mondo FIA WEC ed ex pilota di Formula 1, come pilota della prossima annata. Hartley, neozelandese classe 1989, nel 2017 aveva corso con la Toro Rosso nel GP degli USA in sostituzione di Gasly per poi vincere due campionati del mondo endurance: "Sono contento di provare la sfida della Formula E, una competizione eccitante. Ho la sensazione di poter fare bene".

A questo punto bisogna capire chi farà spazio ad Hartley, visto che Geox Dragon non ha ancora parlato né di José Maria Lopez né di Maximilian Gunther, driver della stagione appena conclusa. L'argentino aveva confidato di avere un'opzione di rinnovo per la prossima annata ma poi non ci sono state conferme in tal senso, la scuderia americana potrebbe anche decidere di cambiare completamente squadra visto che nel 2018/19 non è arrivato nemmeno un podio.