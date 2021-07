Formula E, E-Prix Londra: pole da applausi per Lynn, Bird partirà dalle retrovie

E-PRIX LONDRA

Super qualifica del pilota del team Mahindra che precede in prima fila il connazionale Dennis

La super pole dell'E-Prix di Londra, dodicesima tappa del mondiale di Formula E, va a Alex Lynn del team Mahindra. Il britannico, che ha portato a termine una sessione da applausi, è in prima fila al fianco di Jake Dennis, mentre dalla seconda fila partiranno la Nissan di Buemi e la Dragon Penske di Sette Camara. Il leader del mondiale Bird, insieme agli inseguitori, partirà dalle retrovie: per il britannico è solo 18° posto in griglia. Getty Images

Meglio di così, nell'E-Prix di casa, non poteva fare Alex Lynn che manda in estasi il team Mahindra conquistando la prima super pole della stagione, la seconda della sua carriera. Il pilota britannico, al quinto anno con le monoposto elettriche, si prende la scena sulla nuovissima pista dell'ExCeL di Londra, sbaragliando la concorrenza e conquistando una prima fila tante volte cercata e solo una volta acciuffata nel corso di questa stagione 7 di Formula E. Lynn, che precederà Dennis, sarà ora chiamato a bissare quanto fatto in gara-2 a Valencia quando la partenza dalla prima fila, nello specifico dalla seconda casella in griglia, regalò al pilota britannico il podio col terzo posto, fin qui unico "successo" Mahindra.

La prestazione super di Lynn mette in ombra l'ottimo giro di Dennis, che sembrava facilmente destinato alla pole, e la guida senza apparenti sbavature di Sebastien Buemi, che partirà dalla terza piazzola in griglia. Bene anche la Dragon Penske con Sette Camara, mentre delude André Lotterer che partità solo quinto al fianco di Norman Nato.

Resta fuori dalla super pole per due decimi il pilota brasiliano Lucas Di Grassi, che in quarta fila troverà accanto a sé la Mahindra di Sims. Prosegue il periodo nero delle Mercedes con De Vries che partirà dalla quinta fila al nono posto in griglia e l'altra "freccia nera" di Vandoorne relegata alla settima fila in quattordicesima posizione. Sesta fila per Mitch Evans, col pilota australiano che partirà dall'undicesimo posto in griglia precedendo, e di molto, il compagno di squadra nonché leader del mondiale Sam Bird. Per il britannico, che sarà chiamato alla rimonta per tentare di arrivare in gara-2 a Londra da favorito numero uno per il titolo della stagione 7 che si assegnerà di certo al Tempelhoff di Berlino, partenza dalla nona fila al diciottesimo posto in griglia.

Se la nona fila non può essere un buon risultato, Bird sorride per gli ostacoli trovati in pista dagli avversari per il mondiale. Da Costa partirà 17°, di poco dietro a Edo Mortara (16°), Frijns addirittura 22°. Qualifica da dimenticare per Jean-Eric Vergne, che partirà dall'ultima fila insieme a Guenther, quest'ultimo protagonista di un bacio al muro tra le curve 15 e 16 che ha portato alla bandiera rossa per il gruppo 3 che ha potuto replicare il proprio crono. Per il pilota tedesco danni alla monoposto, con BMW che sarà chiamata al duro lavoro per poterla rimettere in pista in vista della gara del pomeriggio.

Vi ricordiamo che potrete seguire live gara-1 dell'E-Prix di Londra a partire dalle ore 16.00 su Canale 20 e SportMediaset.it.