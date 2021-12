Formula E e FIA presentano la nuova monoposto di Gen3

IL FUTURO

Il massimo in termini di prestazioni, efficienza e sostenibilità verso la stagione 9 del campionato elettrico

La Formula E e la Federazione Internazionale dell’automobile (FIA) hanno presentato stasera la Gen3, la terza generazione di monoposto completamente elettrica, che correrà nella Stagione 9 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. La Gen3 è stata descritta dal presidente della FIA Jean Todt come “Una macchina creata dalla fusione tra alte prestazioni, efficienza e sostenibilità". La Gen3 è stata presentata in condizioni di massima riservatezza a un gruppo esclusivo di costruttori, team, piloti e partner di Formula E a Valencia, in Spagna, dove sono in corso i test pre-stagionali per la Stagione 8 dell'ABB FIA Formula E World Championship, che prenderà il via a gennaio. Mentre i costruttori Formula E prenderanno in consegna le auto Gen3 nella primavera del 2022 dopo ulteriori test di sviluppo intensivo su pista e fuori, a Valencia sono state rivelate una serie di innovazioni di design, prestazioni e sostenibilità della nuova monoposto, che sarà:

● la più efficiente del mondo – con almeno il 40% dell'energia utilizzata in una gara che sarà prodotta dalle frenate rigenerative effettuate durante la corsa.

● la prima con i propulsori sia anteriori sia posteriori, con un nuovo propulsore anteriore che aggiunge 250kW ai 350kW di potenza già presenti sul posteriore, più che raddoppiando la capacità di ricarica dell'attuale Gen2 fino a un totale di 600kW.

● La prima senza freni idraulici posteriori grazie all’aggiunta del propulsore anteriore e della sua capacità di ricarica.

● Dotata di un motore elettrico che fornisce fino a 350kw di potenza (470BHP), capace di una velocità massima di 200mph (320 km/h), con un rapporto potenza-peso che è due volte più efficiente di un equivalente motore a combustione interna (ICE) da 470BHP.

● Più leggera e più piccola della Gen2 per consentire una corsa ruota a ruota più agile e veloce.

Vedi anche Formula E Formula E, Giovinazzi scalpita per il debutto: "Le gare sono belle e non vedo l'ora" Il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E ha generato un ambiente di innovazione in cui alte prestazioni e sostenibilità coesistono in modo potente; non a caso, i maggiori esperti in ambito sostenibilità hanno lavorato a stretto contatto con gli ingegneri durante tutto il processo di sviluppo della monoposto per garantire che la Gen3 sia il punto di riferimento per la sostenibilità per le auto da corsa ad alte prestazioni. La Gen3 è la prima monoposto allineata al principio del Life Cycle Thinking con un chiaro percorso verso il riutilizzo e il fine vita degli pneumatici, delle parti rotte e delle celle delle batterie.

Inoltre:

● La Gen3 avrà un impatto zero a livello di emissioni di CO2, permettendo a Formula E mantenere lo status di primo campionato di motorsport a impatto zero.

● Tutte le parti rotte in fibra di carbonio saranno riciclate attraverso un processo innovativo dell'industria aeronautica e aerospaziale in nuove fibre riutilizzabili per altri utilizzi.

● Un processo pioneristico fornirà il 26% di materiali sostenibili per la composizione degli pneumatici.

● La Gen3 è alimentata da motori elettrici che sono sostanzialmente più efficienti degli ICE (motori a combustione interna), in quanto possono convertire oltre il 90% dell'energia elettrica in energia meccanica (movimento) rispetto a circa il 40% degli ICE ad alta efficienza.

● Tutti i fornitori sono tenuti a rispettare rigorose performance di sostenibilità, in particolare raggiungendo la certificazione FIA 3* Environmental Accreditation entro la Stagione 9.

"La nuova monoposto di Formula E Gen3 è un'auto creata grazie alla fusione tra alte prestazioni, efficienza e sostenibilità - ha affermato Jean Todt, presidente della FIA. “Il lavoro svolto dai team della FIA e Formula E promuove instancabilmente l’obiettivo di guidare l'innovazione e promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile sin dal lancio della disciplina otto stagioni fa. Non ho dubbi che questa nuova monoposto porterà la Formula E al livello successivo". "Nel progettare l'auto Gen3, abbiamo voluto dimostrare che alte prestazioni, efficienza e sostenibilità possono coesistere senza compromessi. Insieme alla FIA, abbiamo costruito l'auto da corsa ad alte prestazioni più efficiente e sostenibile del mondo - ha detto Jamie Reigle, CEO di Formula E. “La Gen3 è la nostra monoposto più veloce, leggera, potente ed efficiente di sempre. È una creatura progettata per il suo habitat: correre sulle strade della città in appassionanti duelli ruota a ruota. Non vediamo l'ora di vederla ispirare ed emozionare la prossima generazione di fan del motorsport nelle città di tutto il mondo dalla Stagione 9 dell'ABB FIA Formula E World Championship".