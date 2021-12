Formula E, Giovinazzi scalpita per il debutto: "Le gare sono belle e non vedo l'ora"

Antonio Giovinazzi dopo i due giorni di test non vede l'ora di correre la prima gara in Formula E il prossimo gennaio: "In gara bisogna pensare tanto al consumo della batteria, ho un po' di esperienza nell'endurance e in F1, ma qui è ancora più importante. Le gare sono molto belle e avvincenti. Bello che ogni gara ci sia un vincitore diverso. Non vedo l'ora di correre la mia prima gara, qui si possono fare molto sorpassi nei circuiti cittadini".