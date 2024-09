Formula E, DS Penske annuncia Günther: "Progetto estremamente solido"

Il nuovo volto

Il tedesco ingaggiato per la prossima stagione: "Condividiamo le stesse ambizioni e vogliamo tutti arrivare al vertice della serie"

© Ufficio Stampa È ufficiale l'approdo di Maximilian Günther nel team DS Penske per la prossima stagione di Formula E. Il ventisettenne è tra i protagonisti principali del campionato riservato alle monoposto elettriche dal 2018 e ha già ottenuto numerosi ottimi risultati nella serie 100% elettrica. Dalla Stagione 5 a oggi, Günther nel suo palmares vanta 83 gare, 10 podi, 5 vittorie e 2 pole position.

Maximilian Günther prende così il posto di Stoffel Vandoorne che ha deciso di lasciare il team statunitense dopo due anni e affiancherà Jean-Eric Vergne, l'unico nella storia a essersi laureato due volte campione di Formula E. Con questo nuovo duo, l'obiettivo di DS Penske è chiaro: lottare per le posizioni più alte della classifica e ottenere nuovi podi nel corso della stagione 11. Günther ha definito il suo nuovo team "una vera potenza nel campionato di Formula E e con un progetto estremamente solido" spendendo parole di stima anche per il suo nuovo compagno: "È un vero privilegio affiancare un campione come lui".

Anche Eugenio Franzetti, Direttore DS Penske, è soddisfatto del nuovo innesto: "Sono sicuro che la coppia Günther-Vergne sarà molto competitiva e riusciremo a lottare con i vincitori della Stagione 10 per ottenere risultati ancora migliori nella Stagione 11 che sta per iniziare" ha dichiarato attraverso i canali ufficiali del team.