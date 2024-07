Maserati, si cambia: Vandoorne e Hughes sulla Tipo Folgore nel 2025

FORMULA E

Il binomio italo-monegasco volta pagina al termine di una stagione avara di soddisfazioni dopo un promettente 2023

© FormulaE Otto giorni dopo la conclusione londinese di una deludente Season 10 del Mondiale di Formula E, Maserati volta pagina e cambia completamente formazione: Stoffel Vandoorne e Jake Hughes prendono infatti il posto di Maximilian Guenther e di Jehan Daruvala. Il pilota tedesco e quello indiano erano già stati congedati venerdì 26 luglio. Per il 2025 Maserati MSG Racing punta sull'esperienza dell'ex pilota di Formula 1 Vandoorne (campione di Formula E nel 2022) e sull'ambizione del suo collega inglese, ma soprattutto sulla voglia di riscatto di entrambi, al capolinea di una stagione deludente e altalenante sia per il belga in arrivo dal team DS e Penske che per il trentenne Hughes. Quest'ultimo lascia le tonalità papaya di NEON McLaren per il blu Maserati al termine di una stagione chiusa a pari punti (48) con il compagno di squadra e connazionale Sam Bird ma fuori dalla top ten del Mondiale andato in archivio sabato 20 e domenica 21 luglio scorsi con la doubleheader di Londra, chiusa proprio da Vandoorne con un bottino di punti (61) più che doppiato dall'ormai ex compagno di squadra Jean-Eric Vergne (139). Da parte sua, il Tridente punta a migliorare uno scorso 2024 ben poco brillante, con l'ottava piazza nella classifica Team (su undici) e la quarta posizione (in una classifica di sei) per Stellantis tra i Costruttori.

© Getty Images

"Sono molto felice di entrare a far parte di Maserati MSG Racing la prossima stagione e sono orgoglioso di essere associato a un nome iconico nel motorsport come Maserati. Sono entusiasta di iniziare a lavorare con il team. Anche se non ho mai lavorato direttamente con loro prima, conosco bene il team: sia dal mio periodo in DS PENSKE, ma anche dal mio tempo con la Mercedes, quando abbiamo condiviso un propulsore con Venturi. Sono un grande gruppo di persone, molto qualificate e molto determinate. Non vedo l'ora di lavorare insieme per andare avanti. Speriamo di avere molto successo e di lottare insieme per le vittorie e i campionati". (Stoffel Vandoorne)

"Sono al settimo cielo all'idea di entrare a far parte di Maserati MSG Racing. Il successo che il team ha avuto come uno dei team fondatori della Formula E parla da solo. A livello personale, ho già lavorato con il team in precedenza, quindi li conosco bene e non vedo l'ora di tornare. So che la stagione è appena finita, ma onestamente non vedo l'ora di andare al quartier generale di Monaco e iniziare a lavorare con gli ingegneri, salire sul simulatore e iniziare davvero a prepararci per la stagione 11. Questo segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della mia carriera e so che il meglio deve ancora venire". (Jake Hughes)

© Getty Images

Jose M. Aznar, Team Principal & Managing Partner di Maserati MSG Racing:

"Con l'introduzione della GEN3 Evo, la stagione 11 rappresenta una nuova era per la Formula E e siamo lieti di dare il benvenuto a Stoffel e Jake nel team per la prossima stagione. Da quando è entrato a far parte della Formula E nel 2018, come campione del mondo della stagione 8, Stoffel è innegabilmente uno dei migliori piloti sulla griglia di partenza in questo momento. La sua velocità e la sua esperienza giocheranno un ruolo fondamentale nel nostro sviluppo e nella nostra crescita futura e, unendo le forze con Jake, siamo fiduciosi di avere una delle formazioni più forti sulla griglia di partenza nel 2025. Jake è stato il nostro pilota di riserva nella stagione 7 e, in quel periodo, ci ha davvero impressionato con il suo impegno nell'imparare e la fame di aiutare a far progredire la squadra, e da quando ha fatto il suo debutto con la McLaren nella stagione 9, non ha smesso di impressionarci. Accoglierlo nel team è come una sorta di ritorno a casa, e sarà fantastico riaverlo nel box. Per la GEN3 Evo, abbiamo le basi per avere una stagione forte ed è nostra intenzione lottare in prima linea: qualcosa che siamo fiduciosi di poter fare".

Giovanni Tommaso Sgro, Head of Maserati Corse:

"Siamo felici di dare il benvenuto a Stoffel Vandoorne e Jake Hughes nella famiglia Maserati a partire dall'undicesima stagione di Formula E. La notizia dell'arrivo di due nuovi piloti porta senza dubbio nuova energia a tutta la squadra, che sono certo non vede l'ora di tornare in pista dopo la pausa estiva per affrontare al meglio una nuova sfida. Sarà il terzo anno di Maserati in Formula E e dopo due anni intensi di soddisfazioni e occasioni importanti per la crescita del marchio in pista, non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a due piloti di talento come Stoffel e Jake, che sono già nomi di spicco nelle categorie più importanti del motorsport. Sarò affascinato nel vederli in azione alla fine dell'anno, in occasione dei test pre-stagionali a Valencia. Al termine di un'intensa stagione 10 di Formula E, Maserati desidera anche estendere i suoi sinceri ringraziamenti a Max e Jehan per la loro incredibile passione e impegno nei confronti della squadra. Negli ultimi due anni, Max ci ha regalato in pista alcuni dei momenti più significativi della storia moderna di Maserati. Con la sua vittoria a Jakarta la scorsa stagione, è stato il primo pilota a riportare una monoposto Maserati sul gradino più alto del podio dai tempi di Juan Manuel Fangio. Quest'anno ha vinto a Tokyo ed è salito sul podio piazzandosi per due anni consecutivi nella gara di casa del Tridente, a Roma e Misano... Questi ricordi che rimarranno per sempre impressi in modo indelebile nella storia di questo marchio in pista e siamo davvero orgogliosi di questi risultati".