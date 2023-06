Formula E, Tokyo pronta al debutto nel calendario 2024

IL CALENDARIO

Quella giapponese è la novità per la prossima stagione. L'e-prix di Roma torna ad aprile

© Getty Images La Formula E correrà un e-prix nella città di Tokyo, con la capitale del Giappone pronta al debutto nella categoria. Questa è la grande novità del calendario per la decima stagione annunciato dal World Motor Sport Council. La gara si svolgerà il 30 marzo 2024, sesta prova delle 17 gare previste in 13 sedi diverse. Secondo il calendario provvisorio la prima gara si disputerà in Messico il 13 gennaio per concludersi con l'ultima a Londra il 20-21 luglio 2024. Tappa a Roma il 14 aprile.

Quello pubblicato è un calendario in fase di definizione in quanto tre sedi al momento non sono ancora state confermate, così come Hyderabad e Città del Capo presenti nel 2023 e assenti per il momento.

"Tokyo sarà un punto cruciale della nostra storica decima stagione. Siamo inoltre in fase avanzata di discussione con molte altre città iconiche del mondo, desiderose di ospitare una gara di Formula E e di creare con noi eventi motoristici di grande impatto a livello mondiale", ha spiegato Jeff Dodds, amministratore delegato.

Questo il calendario provvisorio: