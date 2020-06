Formula E, Audi ha scelto Rast per sostituire Abt

FORMULA E

Sarà René Rast a sostituire Daniel Abt nelle ultime sei gare della stagione di Formula E. Il campionato si chiuderà con sei round in nove giorni, tutti da correre a inizio agosto sul tracciato dell'aeroporto Tempelhof di Berlino. E Audi ha annunciao il nome del nuovo compagno di squadra di Lucas di Grassi. Il 33enne pilota tedesco, due volte campione del DTM, prenderà il posto del connazionale Abt, licenziato dopo aver fatto correre un sim-driver professionista al suo posto in una prova della Race at Home Challenge virtuale. Race for the future: doppio successo

Vedi anche Formula E Formula E, gran finale a Berlino: 6 gare in 9 giorni Rast ha già corso in Formula E, visto che nel 2016 disputò proprio l'E-Prix di Berlino, ma su una pista cittadina. A inizio luglio salirà per la prima volta sulla Audi e-tron FE06 al Lausitzring. "Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida. Cercherò di arrivare a Berlino il più preparato possibile, ma visto che correremo sei gare in nove giorni avrò un sacco di opportunità per imparare velocemente...", ha detto Rast.

Vedi anche Formula E Formula E, Abt sospeso da Audi per la "furbata" della Race at Home