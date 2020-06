Formula E, gran finale a Berlino: 6 gare in 9 giorni

FORMULA E

Sarà Berlino a ospitare il gran finale della stagione di Formula E. Il campionato delle monoposto elettriche manderà in scena ad agosto le ultime gare della stagione 2019-2020, sospesa a causa dell'emergenza Covid-19. Il programma, ufficializzato dopo l'ok della Fia, prevede sei appuntamenti in nove giorni: il 5 e 6, l'8 e 9 e il 12 e 13. Per rendere ancora più avvincente questo finale di stagione, ogni coppia di prove vedrà una diversa configurazione del circuito ospitato nell'aeroporto di Aeroporto di Tempelhof, obbligando così le squadre e i piloti ad attuare strategie diverse a seconda della due giorni di gare. Race for the future: doppio successo

A guidare la classifica piloti, c’è il portoghese della DS Techeetah, Antonio Felix Da Costa, con soli undici punti sul rivale della Panasonic Jaguar Racing, Mitch Evans. Da Costa cercherà di sfruttare il gran finale di Berlino per assicurarsi il suo primo titolo, entrando così nel palmares dei vincitori accanto al campione in carica Jean-Eric Vergne, suo compagno di squadra. I sei appuntamenti berlinesi porteranno la sesta stagione a un totale di 11 gare, con i primi quattro piloti in classifica ancora in lizza per il numero uno.

Vedi anche Formula E Formula E, Race at Home Challenge: Vandoorne incoronato campione Formula E e Fia hanno lavorato gomito a gomito con i team da un lato e le autorità tedesche dall’altro per concludere il campionato in sicurezza. Proprio con l’obiettivo di limitare al massimo i possibili rischi, verranno implementate rigide misure di sicurezza, con gare a porte chiuse alle quali saranno presenti solo i piloti e gli addetti ai lavori strettamente necessari. È infatti fissato a mille il numero massimo di persone che potranno accedere all’evento, in stretta osservanza delle normative imposte dal governo tedesco. Ogni giorno di gara, piloti e squadre saranno sottoposti a rigidi controlli e test anti-Covid, oltre ad avere l’obbligo di indossare gli oramai noti dispositivi di protezione individuale. Formula E imporrà infine misure di distanziamento sociale riducendo al massimo la circolazione delle persone nelle diverse aree predisposte l’evento.

Il primo appuntamento è quindi per mercoledì 5 agosto su Mediaset e Sportmediaset.it. Gli orari di partenza e le diverse configurazioni di pista saranno anticipate nella settimana di gara.

IL CEO JAMIE REIGLE: "UN FORMAT DA COLPI DI SCENA"

"Da quando a marzo abbiamo deciso di sospendere la stagione, abbiamo lavorato per rivedere il calendario affinché ponesse al primo posto la salute e la sicurezza della nostra comunità, tutelasse un marchio distintivo della Formula E come le gare nel centro città, e offrisse una conclusione entusiasmante per la stagione avvincente che abbiamo avuto sinora. Saremo dunque al Tempelhof di Berlino, una location che i nostri team, piloti e tifosi adorano, per organizzare un festival di 9 giorni con 3 gare doppie back-to-back. Il finale di stagione presenterà tre diversi layout di tracciato, che creeranno le condizioni per un susseguirsi imprevedibile di colpi di scena. Il team di Formula E ha lavorato duramente nelle ultime settimane per permetterci di tornare a correre a Berlino. Ringrazio la FIA, i nostri produttori, i team e i partner per il loro continuo supporto, la città di Berlino per la collaborazione e la flessibilità, e i nostri tifosi per la loro pazienza".