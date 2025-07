Formula E, annullate le prove libere 2 a Berlino causa maltempo

I piloti sono già stati in pista all'aeroporto di Tempelhof questo fine settimana, affrontando ieri pomeriggio il circuito in condizioni di asciutto. La sessione è stata dominata da Pascal Wehrlein su TAG Heuer Porsche, che però nel finale ha urtato il posteriore del compagno di squadra Antonio Felix da Costa che è finito contro il muro. Wehrlein è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per la gara di oggi e ha ricevuto un punto di penalità, in una gara in cui il suo rivale in campionato, Oliver Rowland (Nissan), avrebbe potuto aggiudicarsi il titolo.