SEDE CERCASI

Nota della Regione Lazio: "Non dobbiamo perdere questo importante evento internazionale"

© Getty Images La notizia che Roma perderà, molto probabilmente, il doppio round di Formula E, ha aperto la caccia al sostituto. Dopo Misano, adesso anche Vallelunga si è aggiunta alla lista dei tracciati permanenti, che vorrebbero ospitare il campionato riservato alle monoposto elettriche. E in campo, anzi, in pista, è scesa direttamente la Regione Lazio per sostenere la candidatura dell'autodromo alle porte della Capitale.

Dispiace che l'iconica cornice dell'Eur, per motivi di sicurezza legati alla velocità delle autovetture, non possa più ospitare il GP. Roma e il Lazio non devono però perdere questo importante evento internazionale che, oltre a promuovere l'immagine del territorio e a garantire un non trascurabile ritorno economico e turistico, sensibilizza milioni di spettatori sulla potenzialità delle nuove tecnologie e la mobilità a impatto zero", ha detto il presidente regionale Francesco Rocca.