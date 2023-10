Candidatura-Misano per la Formula E 2024 al posto di Roma EUR

Il circuito intitolato a Marco Simoncelli pronto a subentrare a Roma nel calendario del Mondiale elettrico del prossimo anno

© Misano World Circuit Press Office Il Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli conferma di essersi candidato ad ospitare la tappa italiana del Mondiale di Formula E del 2024 (Season 10), il cui calendario provvisorio è stato annunciato nella giornata di giovedì 19 ottobre. Il doppio appuntamento nel nostro Paese (sabato 13 e domenica 14 aprile) non riporta infatti l'indicazione del luogo in cui si svolgeranno le gare. Se, come tutto lascia supporre, Misano dovesse aggiudicarsi la tappa iridata, si tratterebbe del secondo impianto permanente ad ospitare il prossimo anno le Gen3 del Mondiale dopo quello di Mexico City, dove il Mondiale scatta il secondo fine settimana di gennaio e dove si corre su un layout diverso e più corto di quello della Formula Uno. Senza dimenticare - in tema di parentele con i GP della massima formula - l'appuntamento di Montecarlo e senza dimenticare che è nell'autodromo "Ricardo Tormo" di Valencia che si svolgono i test pre-campionato, in programma la prossima settimana.

Il Mondiale di Formula E si appresta quindi ad approdare in riva all'Adriatico per il sesto appuntamento della sua decima stagione di gare: Round 7 sabato 13 e Round 8 domenica 1a aprile.

“Siamo fra i candidati e questo già è un bel successo – dicono il presidente Luca Colaiacovo e il managing director Andrea Albani – In queste settimane abbiamo lavorato per preparare un dossier in grado di convincere il promoter a sceglierci per le gare italiane dei prossimi anni, usando lo schema vincente che mette in sinergia MWC con il territorio per affermare un duplice obiettivo: aggiungere un evento di profilo mondiale al nostro calendario già così ricco e costruire da subito un’ulteriore opportunità di business per l’industria dell’accoglienza. Si tratta del primo sport al mondo ‘Net Zero Carbon from Day Zero’ che arricchirebbe col segno più innovativo gli eventi ospitati nella Motor Valley”.

Ultimamente si sono moltiplicati gli incontri e la settimana scorsa è avvenuta la visita sul territorio da parte degli organizzatori per prendere visione dell’impianto, toccando con mano il coinvolgimento delle istituzioni. Ora la candidatura è sul tavolo dei promoter, in attesa dell’annuncio ufficiale sulla scelta della location italiana. Da stabilire anche la denominazione dell'evento, che nel caso sarà sintesi ed espressione del territorio e sarà ufficializzato nel momento in cui la scelta dovesse ricadere su MWC.

“Incrociamo le dita – il commento di Andrea Corsini, Assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna – ma siamo convinti che la prestigiosa Formula E trovi nella nostra Motor Valley una collocazione naturale e sia ulteriore espressione delle peculiarità di un distretto che già ospita le massime competizioni motoristiche mondiali: Formula 1, MotoGP e WorldSBK”.

“Abbiamo le carte in regola – conferma Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna – per ospitare un evento ricco di fascino, dal carattere innovativo e che si svolge nelle grandi capitali mondiali. Solo a livello organizzativo e di sponsor, si tratterebbe di quasi 5.000 persone da ospitare nella settimana che porta al weekend di gara, a cui si aggiungerà l’affluenza di pubblico che si preannuncia elevata. Nei weekend a Roma, l’indotto è stato misurato in circa 60 milioni e ciò posiziona l’evento ad un livello altissimo e appetibile”.

“Mi aggiungo nella speranza che vada in porto questa preziosa occasione – conclude Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico – Sarebbe il premio all’appeal che il territorio ed MWC garantiscono agli organizzatori dei più grandi eventi mondiali del motorsport. Anche il posizionamento temporale, a metà aprile e due settimane dopo Pasqua, rappresenterebbe un’ottima opportunità per la nostra economia turistica”.