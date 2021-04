Formula E 2021: fuori Marrakesh e Santiago. Dentro Puebla, New York, Londra e  Berlino 

FORMULA E

Svelato il calendario della seconda parte del Mondiale elettrico che perde Africa e Sudamerica ma aggiunge quattrotappe "doppie", pandemia permettendo.

di

STEFANO GATTI

Dopo l'imminente doubleheader sul "Ricardo Tormo" di Valencia ed il prestigioso appuntamento singolo di Montecarlo del prossimo 8 maggio, "saltano" le due successive tappe di Marrakesh e Santiago del Cile. Il calendario di questa stagione - lo hanno annunciato gli organizzatori del Mondiale di Formula E - culminerà con due appuntamenti doppi nel mese di luglio a New York e Londra e con quello di Berlino nel weekend di Ferragosto.

Il Mondiale perde dunque la propria tappa africana (Marrakesh era in programma sabato 22 maggio) e quella sudamericana nella capitale del Cile del primo wekend di giugno. Gli eventi di Santiago, Sanya (Cina) e Seoul (Corea) saranno riprogrammati per la Stagione 8, la prossima, finalmente con il pubblico in presenza. Formula E continuerà a monitorare l'andamento della pandemia di COVID-19 in corso, tenendo aggiornata in modo tempestivo la sua community di squadre, produttori, partner, emittenti e città ospitanti. Tutti gli aggiornamenti del calendario dipendono dalle restrizioni di viaggio, così come dai protocolli del governo locale e sono soggetti all'approvazione della FIA.

Il terzo e ultimo set di gare inizia in Messico, alle porte dell'estate, con il il Puebla E-Prix di sabato 19 e domenica 20 giugno (previa omologazione del circuito). Per questa stagione, il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E lascia dunque l'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, insieme a Valencia e Montecarlo uno dei tre circuiti veri - permanenti, nel caso di quello spagnolo e di quello centroamericano. La motivazione del trasloco è direttamente collegata all'emergenza sanitaria mondiale. Mexico City ha ospitato cinque gare di Formula E negli anni passati ma il suo autodromo è quest’anno adibito a ospedale da campo per il COVID-19.

Dopo la tappa messicana, il mese di luglio prevede due tra le locations più glamour della serie: New York ospiterà i Round 10 e 11, con le monoposto Gen2 a darsi battaglia sullo sfondo dello skyline di Manhattan a Red Hook, Brooklyn, nel weekend del 10 e l'11 luglio. Si tornerà poi in Europa - due mesi e mezzo dopo Montecarlo - in occasione del London E-Prix all'ExCeL London di sabato 24 e domenica 25 luglio (rounds 12 e 13). Anche in questo caso - come per Puebla - il circuiito deve ancora ottenere l'omologazione.

Da una capitale europea all'altra, il Mondiale si concluderà nel weekend di Ferragosto sul tracciato aeroportuale" di Berlino-Tempelhof. Lo stesso che, nel 2020, ha "salvato" la la Season 6, ospitando buona parte del campionato vinto dal portoghese Antonio Felix Da Costa.