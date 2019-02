Di Grassi, Buemi e Piquet: campioni in crisi

13/02/2019

Quattro stagioni di Formula E e quattro campioni del mondo diversi. Un dato che sottolinea quanto si complicato vincere almeno una volta, ma che dimostra l’impossibilità, fin qui, di riconfermarsi. Insomma il bis non è ancora riuscito a nessuno, materiale che piace a Alejandro Agag – il padre fondatore della serie - che fa dell’equilibrio e dell’incertezza i suoi cavalli di battaglia. Scorrendo la classifica della quinta edizione scopriamo che l’unico messo bene dopo tre gare è Jean-Eric Vergne, reduce dalla fallimentare spedizione in Cile, viaggia a 15 punti da Sam Bird, un distacco limitato che autorizza a mantenere più che vive le speranze. Per trovare Sebastian Buemi – campione nella seconda stagione – occorre fare un salto alla piazza 11, con 15 punti appena messi assieme nelle prime tre gare con la Nissan. Peggio ha fatto fin qui Lucas Di Grassi, che da Bird è staccato di 34 punti. Quasi non pervenuto Nelsinho Piquet, vincitore della stagione inaugurale e ridotto quest’anno al ruolo di comparsa nonostante gli investimenti consistenti della Jaguar.