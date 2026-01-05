Zhou pilota di riserva Cadillac: "Progetto entusiasmante, darò il mio contributo"

Il team Cadillac di Formula annuncia l'ingaggio di Guanyu Zhou come pilota di riserva per il 2026. Zhou raggunge nel team che fa il suo esodio quest'anno i due titolari Valtteri Bottas e Sergio Perez, oltre al collaudatore Colton Herta, che gareggerà in Formula 2 con Hitech nel 2026. Nato a Shanghai, Zhou è il primo e fin qui unico pilota cinese di F1 e porta una grande esperienza al team. La sua carriera di 68 gare in F.1 è iniziata nel 2022 con Alfa Romeo, per la quale ha segnato tre punti, incluso il debutto al Gran Premio del Bahrain. Avendo rapidamente costruito la reputazione di uomo-squadra veloce e laborioso, Guanyu ha continuato con la squadra nel 2023, segnando anche tre punti. Zhou è rimasto con la squadra quando è diventata Kick Sauber nel 2024, e ha ottenuto l'unico piazzamento a punti dell'anno nel Gran Premio del Qatar.