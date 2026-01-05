Zhou pilota di riserva Cadillac: "Progetto entusiasmante, darò il mio contributo"

Il pilota cinese completa la formazione del team USA dopo una sola stagione come collaudatore Ferrariadi Stefano Gatti
Il team Cadillac di Formula annuncia l'ingaggio di Guanyu Zhou come pilota di riserva per il 2026. Zhou raggunge nel team che fa il suo esodio quest'anno i due titolari Valtteri Bottas e Sergio Perez, oltre al collaudatore Colton Herta, che gareggerà in Formula 2 con Hitech nel 2026. Nato a Shanghai, Zhou è il primo e fin qui unico pilota cinese di F1 e porta una grande esperienza al team. La sua carriera di 68 gare in F.1 è iniziata nel 2022 con Alfa Romeo, per la quale ha segnato tre punti, incluso il debutto al Gran Premio del Bahrain. Avendo rapidamente costruito la reputazione di uomo-squadra veloce e laborioso, Guanyu ha continuato con la squadra nel 2023, segnando anche tre punti. Zhou è rimasto con la squadra quando è diventata Kick Sauber nel 2024, e ha ottenuto l'unico piazzamento a punti dell'anno nel Gran Premio del Qatar.
Il ventiseienne pilota cinese porta alla Cadillac anche una preziosa esperienza trascorsa nel 2025 alla Ferrari che nel 2026 fornisce al Team Cadillac Formula 1 la sua power unit e il gruppo cambio. Zhou ha completato vari programmi a bordo pista, simulatore e Testing of Previous Cars (TPC) per la Scuderia nel 2025 come pilota di riserva, acquisendo esperienza rilevante e recente prima del suo nuovo ruolo con il team Cadillac. Prima di approdare in Formula Uno, Guanyu ha ottenuto 20 podi (cinque vittorie) nell'arco di un triennio in Formula 2, che si è concluso con il terzo posto nella classifica della serie nel 2021, quando ha anche vinto il Campionato Asiatico F3 ottenendo quattro vittorie e cinque pole position. Vanta vittorie nel prestigioso Campionato Europeo di Formula 3 e nel Campionato Italiano di Formula 4, classificandosi secondo in quest'ultimo nel 2015.
DICHIARAZIONI
Guanyu Zhou
"Sono felice di entrare nel team Cadillac come pilota di riserva in vista del suo debutto in Formula 1. Questo è uno dei nuovi progetti più grandi ed entusiasmanti che lo sport abbia mai visto. Ho lavorato per molti anni con Graeme Lowdon e Valtteri Bottas in vari ruoli, quindi entrare nel team è come rientrare in famiglia. Avendo avuto esperienza recente in pista e nello sviluppo delle vetture fuori pista, so di poter dare il mio contributo al team Cadillac di Formula 1, e non vedo l'ora di supportarli nel miglior modo possibile.
Graeme Lowdon (Team Principal Cadillac)
"Il nostro processo per selezionare un pilota di riserva è stato tanto approfondito quanto la ricerca dei nostri piloti titolari. Volevamo un candidato che avesse recente esperienza di guida in F.1, fosse disposto a lavorare sodo come parte di un team e comprendesse le sfide di sviluppare un'auto durante tutta la stagione. Zhou corrisponde perfettamente a questo profilo. Sarà una grande risorsa per noi nel 2026 e non vediamo l'ora che diventi parte integrante del nostro team."
Dan Towriss (CEO di Cadillac Formula 1 Team Holdings)
"Sono entusiasta di dare il benvenuto a Zhou nel Cadillac Formula 1 Team. Completa in modo ottimale la nostra formazione di piloti: è talentuoso, cordiale e rispettoso del duro lavoro e dell'impegno che ci vorrà per raggiungere le nostre ambizioni. Sono entusiasta della nostra formazione: insieme a Bottas, Perez e al collaudatore Colton Herta abbiamo un gruppo affamato, veloce e collaborativo per il nostro debutto nel 2026."