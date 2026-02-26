Sassuolo, con l'Atalanta tornano titolari Matic e Muharemovic. Out Waluckiewicz

26 Feb 2026 - 16:10
Due ritorni importanti per il Sassuolo impegnato con l'Atalanta domenica, quelli di Matic e Muharemovic che hanno scontato i turni di squalifica; una assenza altrettanto importante, sempre per squalifica, del titolarissimo Waluckiewicz. Per sostituire quest'ultimo sulla corsia destra, sono diverse le possibilità, con Coulibaly favorito.

Sull'altro fronte probabile conferma di Garcia, con Idzes e Muharemovic a formare nuovamente la coppia centrale difensiva. In mezzo al campo toccherà a Lipani lasciare il posto a Matic, mentre in attacco è scontato il tridente Berardi, Pinamonti, Laurientè.

