Sassuolo, con l'Atalanta tornano titolari Matic e Muharemovic. Out Waluckiewicz

Due ritorni importanti per il Sassuolo impegnato con l'Atalanta domenica, quelli di Matic e Muharemovic che hanno scontato i turni di squalifica; una assenza altrettanto importante, sempre per squalifica, del titolarissimo Waluckiewicz. Per sostituire quest'ultimo sulla corsia destra, sono diverse le possibilità, con Coulibaly favorito.