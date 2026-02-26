Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
Prima 4 tutte inglesi, 7 su 10 in top ten. Si inseriscono solo le altre big europee, Inter dietro a Napoli e Milan
Secondo il report Uefa "The European Club Finance and Investment Landscape”, il Chelsea è la squadra che ha speso di più per i cartellini dei giocatori attualmente in rosa. Una cifra folle che si avvicina ai 2 miliardi di euro.
Tanta Premier League nelle prime dieci posizioni, si difendono solo le altre big europee. Molto più indietro le Italiane, con la Juventus che resta la squadra italiana con la spesa più alta. Alle sue spalle, l'Inter indietro anche rispetto a Milan e Napoli, mentre Atalanta, Roma e Fiorentina entrano appena in top 25.
