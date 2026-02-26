Maglia retro Inter 2026-27: omaggio all'era Pirelli con uno "swoosh" d'oro

Nike ha deciso di puntare dritto al cuore dei tifosi dell'Inter per la stagione 2026-27, preparando un'operazione nostalgia che profuma di anni '90 e trionfi storici. Il pezzo forte della nuova collezione sarà una maglia retro speciale caratterizzata da una base blu dominante, interrotta da una larga banda orizzontale nera. Qualcosa che ricorda la terza maglia del 1998-99.