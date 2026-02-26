Maglia retro Inter 2026-27: omaggio all'era Pirelli con uno "swoosh" d'oro

Nike lancia una jersey retro per l'Inter (2026-27) ispirata allo storico font Pirelli. Tutti i dettagli su colori, logo oro e collezione Elite.

26 Feb 2026 - 16:06
Nike ha deciso di puntare dritto al cuore dei tifosi dell'Inter per la stagione 2026-27, preparando un'operazione nostalgia che profuma di anni '90 e trionfi storici. Il pezzo forte della nuova collezione sarà una maglia retro speciale caratterizzata da una base blu dominante, interrotta da una larga banda orizzontale nera. Qualcosa che ricorda la terza maglia del 1998-99.

I dettagli tecnici richiamano l'estetica classica: colletto a V nero, bordi delle maniche in tinta e l'iconico Swoosh di Nike in oro. Ma il vero colpo di genio è l'omaggio alla storica partnership con Pirelli: al centro della maglia campeggerà la scritta "INTER" in bianco, stilizzata con il font leggendario dello sponsor che ha accompagnato il club per decenni. Lo riporta FootyHeadlines.

