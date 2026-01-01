Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Vettel: "Alla Ferrari iniziò il mio declino, volevo vincere ma quando è arrivato Leclerc..."

Il tedesco torna sui suoi anni in rosso e sul perché non è riuscito a riportare il titolo a Maranello

di Alberto Gasparri
01 Gen 2026 - 11:27

Sebastian Vettel era arrivato a Maranello per riportare il titolo piloti di F1 alla Ferrari, ma fu un fallimento. Lui stesso, oggi, ha ammesso di non aver dato il contributo sperato alla causa del Cavallino, anche per "colpa" di Leclerc. “Vincendo il titolo 2010, ero al mio apice. Poi ho vissuto altri anni di alto livello. Anche il 2015 è stata una stagione molto positiva. Vale lo stesso per il 2017 e il 2018. Poi, però, nel 2019 e anche durante l’anno seguente, ero già in declino. Ora posso dirlo, non avevo più quella spinta decisiva. Onestamente mi interessava solo vincere. Volevo il trofeo più grande, sognavo il momento sul podio in cui apparivo vincitore. Inseguivo quel pensiero del lunedì mattina: ho vinto la gara e mi sento benissimo. Questa sensazione non dura mai abbastanza a lungo e costringe a vincere ancora“, ha detto l'ex pilota tedesco al podcast Beyond the Grid.

Leggi anche

F.1 La top ten di Team Principal e piloti: rivincita Verstappen, Antonelli snobbato!

Nel 2019 ecco l'approdo di Leclerc in Ferrari: “Charles aveva davvero tanta energia. Quando arrivavamo quinto e sesto, lui era entusiasta di quei risultati, perché viveva una fase diversa della sua carriera. Era la sua prima volta su una vettura competitiva. In quel momento ho iniziato ad avvertire qualche difficoltà in più“.

L'addio alle corse è arrivato all'Aston Martin. “Durante lo stop per la pandemia, ho vissuto una fantastica pausa perché mi sono divertito molto con la mia famiglia. Mentre i miei figli crescevano, ho iniziato a rendermi conto dei problemi del mondo e quanto mi influenzavano. Così ho iniziato a rifletterci. A quel punto non ero più al top“, ha concluso.

Leggi anche

Prima accensione per la power unit Honda di Aston Martin

vettel
ferrari
leclerc

Ultimi video

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

I più visti di Formula 1

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Schumacher dodici anni dopo: "Michael è diverso, ma è qui"

F.1 La top ten di Team Principal e piloti: rivincita Verstappen, Antonelli snobbato!

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Norris snobbato da Re Carlo, fuori dalla New Year Honours List

Prima accensione per la power unit Honda di Aston Martin

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:06
Bologna, prove di rinnovo con Freuler: piace alla Roma
13:05
Sci di fondo, Tour de ski: Pellegrino 4° nell'inseguimento a Dobbiaco, vince Klaebo
Enzo Maresca (Chelsea)
13:00
Chelsea-Maresca, rottura totale: in dubbio la presenza in panchina con il City
12:54
AdL: "Un 2025 entusiasmante, ci impegneremo per fare meglio ma non sarà semplice". Goretzka, idea per l'estate
Nole, auguri mondiali
12:54
Nole, auguri mondiali