Norris snobbato da Re Carlo, fuori dalla New Year Honours List

Non è dato sapere come Lando abbia preso la bocciatura da parte di Re Carlo III nella New Year Honours List, peraltro composta da centinaia di premiati. Di fatto un duro colpo da digerire per il ventiseienne campione del mondo di Glastonbury, al quale di recente era stato preferito il golfista Rory McIlroy nel ruolo di Sporting Personality nazionale. Senza contare il doppio sgarbo ricevuto da Norris nel suo stesso ambiente professionale, preceduto da Max Verstappen sia nella top ten piloti 2025 (a cura della pagina web ufifciale della Formula Uno) stilata da otto dei dieci Team Principal del Mondiale, sia in quella votata da sedici dei venti colleghi di Lando.