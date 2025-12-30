F.1 La top ten di Team Principal e piloti: rivincita Verstappen, Antonelli snobbato!

A completare la top three, in piena continuità con la classifica ufficiale, è stato Oscar Piastri. Piazzamento finale...confermato per George Russell, quarto anche nella lista di gradimento dei Team Principal mentre il balzo in avanti più grande (cinque posizioni) lo mette a segno Fernando Alonso: decimo nella classifica vera, il due volte campione del mondo sigilla invece la graduatoria dei boss del Mondiale. Un salto inferiore solo a quello del suo connazionale lo fa Carlos Sainz: nono nella classifica fissata dal GP di Abu Dhabi, grazie ad un gran finale di stagione l'ex ferrarista guadagna la sesta casella finale nel ranking dei Team Principal. A fare le spese della scalata dei due ex ferraristi spagnoli è l'attuale pilota di Maranello Charles Leclerc che (punito fin troppo severamente) scala dalla quinta alla settima casella davanti a Oliver Bearman, il quale da parte sua salta dalla tredicesima all'ottava posizione, pareggiando così Alonso in termini di miglioramento. A chiudere la top ten stilata da Autoport sono l'altro rookie Isack Hadjar (da dodicesimo a nono) e il veterano Nico Hulkenberg, da undicesimo a decimo grazie ad una solida stagione con la Sauber che lo ha visto conquistare il terzo gradino del podio a Silverstone e tenere testa al rookie Gabriel Bortoleto nel team Sauber. A proposito di esordienti, stupisce l'assenza nella top ten dei boss di Andrea Kimi Antonelli, viceversa settimo nel Mondiale vero a sei soli punti da sir Lewis Hamilton, lui pure "retrocesso" dai team principal. E se per il sette volte iridato la scelta dei boss è logica e persino condivisibile, risulta incomprensibile la "punizione" nei confronti del pilota italiano della Mercedes. Oltre ad AKA e a sir Lewis, i leader delle dieci squadre bocciano Alexander Albon che paga verosimilmente una seconda metà di stagione piuttosto anonima e dal rendimento nettamente inferiore a quello del compagno di squadra Sainz.