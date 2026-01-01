Sci di fondo, Tour de ski: Pellegrino 4° nell'inseguimento a Dobbiaco, vince Klaebo

Eccellente prova di Federico Pellegrino che sfiora il podio nella 20 chilometri ad inseguimento in tecnica classica che a Dobbiaco, in provincia di Bolzano, ha completato la tappa pusterese del ventesimo Tour de Ski. Mentre Johannes Klæbo si confermava imprendibile vincendo in solitaria dopo 46'01"7 di gara, il campione valdostano è protagonista assoluto nel gruppo inseguitore, cedendo solo al fotofinish allo svedese Edvin Anger il duello per il terzo posto, alle spalle anche dell'altro norvegese Mattis Stenshagen, secondo a 51"1. Nel volgere di pochi chilometri, il gruppo alle spalle di Klæbo è andato compattandosi, attorno al minuto di ritardo dal leader: Pellegrino si è ritrovato spalla a spalla con i vari Stenshagen, Iversen, Heggen, Amundsen, Schumacher ed il sempre più sorprendente austriaco Moser. A poco più di cinque chilometri dal via è toccato a Stenshagen rompere gli indugi, con Pellegrino chiamato a ricucire il contrattacco di Iversen. Ritmo che si è mantenuto altissimo per tutte le fasi finali della gara: Pellegrino ha messo in mostra un'efficienza al top, per presentarsi alla Nordic Arena in testa al gruppo inseguitore, salvo poi cedere sul rettilineo conclusivo al ritorno del potente Anger che l'ha beffato nel duello per il podio. Il quarto posto odierno si rispecchia nella classifica generale del Tour de Ski: il quartetto composto da Pellegrino, Anger, Iversen e Schumacher seguono in terza posizione ad un minuto Klæbo, leader davanti a Stenshagen (+51").