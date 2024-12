Formula 1, Verstappen furioso coi commissari: "Stupidi idioti"

Max Verstappen non ha gradito la penalizzazione di dieci secondi subita per la toccata con Oscar Piastri nel tentativo di superare l'australiano alla prima curva del Gp di Abu Dhabi di Formula 1. Nel commentare al team radio la vicenda, il campione del mondo non ha nascosto il suo pensiero, tra ironia e rabbia: "Potremmo chiedere 20 secondi (di penalità, ndr)? Stupidi idioti".