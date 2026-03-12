f1 shanghai

F1 Shanghai, le conferenze Ferrari. Leclerc: "Spero sia il nostro anno", Hamilton: "Gap Mercedes colmabile"

Charles Leclerc e Lewis Hamilton analizzano il gap da Mercedes verso il Gp di Cina: "Sfida enorme, ma il Cavallino può colmare il distacco"

12 Mar 2026 - 11:15
videovideo

Charles Leclerc e Lewis Hamilton arrivano a Shanghai con la ferma intenzione di riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio, lanciando un guanto di sfida alla Mercedes.  "Sono a Maranello da molto tempo e aspetto l'anno del Cavallino rampante fin dall'inizio", ha dichiarato Leclerc prima delle sessioni ufficiali, aggiungendo con speranza: "Spero che questo sia il nostro anno ma ci troviamo di fronte a una concorrenza molto agguerrita". Per Hamilton invece, giunto alla sua seconda stagione a Maranello e che l'anno scorso aveva vinto la Sprint proprio in Cina, la trasferta cinese rappresenta un test cruciale per confermare i progressi della Rossa contro il suo ex team, attualmente leader tecnico del mondiale.

Il divario emerso in Australia rimane il principale ostacolo per il duo ferrarista: "Vedo la Mercedes parecchio avanti al momento, ma a poco a poco, credo che potremo raggiungerla", ha ammesso Leclerc, sottolineando come la rincorsa della Ferrari sia un processo graduale ma inarrestabile. Lewis Hamilton predica prudenza dopo il quarto posto di Melbourne. "È troppo presto per dire se potremo competere per il campionato piloti o costruttori", ha spiegato l'inglese ai giornalisti, aggiungendo che "sarà ancora molto difficile battere la Mercedes questo fine settimana, inoltre ritengo scontato che aumenteranno il ritmo anche McLaren e Red Bull".

La gestione delle monoposto attuali diventa un rebus quando il tempo per i test è ridotto. Leclerc ha messo in guardia sulle difficoltà del weekend: "In un weekend Sprint il lavoro è doppio perché abbiamo a disposizione pochissimi giri prima di dover essere al meglio per le qualifiche. Sarà una sfida enorme per tutti".

Il lavoro dietro le quinte è stato incessante per permettere a Hamilton e Leclerc di avere una vettura competitiva sin dai primi metri. "Abbiamo lavorato tantissimo per essere pronti per un weekend come questo", ha insistito il pilota monegasco, ricordando quanto sia complesso trovare il set-up ideale "con queste monoposto così complesse in un fine settimana normale".

Nonostante il gap cronometrico, il morale in casa Ferrari è alto grazie ai dati raccolti recentemente. Hamilton ha sottolineato l'importanza dei chilometri extra macinati: "Mi sono divertito molto la scorsa settimana e anche fare dei test extra è stato divertente per noi, ci ha permesso di girare di più. Abbiamo scoperto molto durante la gara, dall'inizio alla fine".

Il distacco dalle Frecce d'Argento rimane l'elefante nella stanza, ma Hamilton non sembra intimorito dal confronto con il suo passato. "Sapevamo che la Mercedes stava andando forte ma non che il distacco fosse così grande", ha ammesso Lewis, chiudendo però con un messaggio di sfida che infiamma i tifosi della Rossa: "Ma non è un distacco impossibile da colmare".

Ferrari, Alba Larsen studia da grande: le foto a Shanghai con Leclerc e Hamilton

1 di 30
© instagram | Alba Hurup Larsen 
© instagram | Alba Hurup Larsen 
© instagram | Alba Hurup Larsen 

© instagram | Alba Hurup Larsen 

© instagram | Alba Hurup Larsen 

f1
shanghai
conferenze
ferrari
leclerc
hamilton

Ultimi video

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:17
Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

01:26
13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

I più visti di Formula 1

F1, in Cina parte l'Academy: ecco la pilota della Ferrari

I team clienti contro Mercedes. McLaren: "Da settimane chiediamo informazioni"

Ferrari in viola a Shanghai: celebra il cavallo di fuoco

Verstappen "passa" in Mercedes: "Il Nurburgring è un posto speciale"

Formula 1: dopo la Cina cambiano le regole per i motori?

Stroll, i soldi non comprano il titolo mondiale

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:02
Inter, le ultime degli infortunati: le condizioni di Bastoni, Calhanoglu e Thuram
14:00
Real Madrid, Valverde dopo il City: "Il pallone dei tre gol? Ai miei figli"
13:53
Sale l'attesa per il GP di Madrid: ecco come sarà il circuito
13:47
Clamoroso Barcellona: incontro col Manchester City per comprare Haaland
13:43
Squadre inglesi, dal dominio alla crisi? I dati dello 0 su 6 Premier nell'andata degli ottavi