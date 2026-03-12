F1 Shanghai, le conferenze Ferrari. Leclerc: "Spero sia il nostro anno", Hamilton: "Gap Mercedes colmabile"

Charles Leclerc e Lewis Hamilton arrivano a Shanghai con la ferma intenzione di riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio, lanciando un guanto di sfida alla Mercedes. "Sono a Maranello da molto tempo e aspetto l'anno del Cavallino rampante fin dall'inizio", ha dichiarato Leclerc prima delle sessioni ufficiali, aggiungendo con speranza: "Spero che questo sia il nostro anno ma ci troviamo di fronte a una concorrenza molto agguerrita". Per Hamilton invece, giunto alla sua seconda stagione a Maranello e che l'anno scorso aveva vinto la Sprint proprio in Cina, la trasferta cinese rappresenta un test cruciale per confermare i progressi della Rossa contro il suo ex team, attualmente leader tecnico del mondiale.