F1 Shanghai, le conferenze Ferrari. Leclerc: "Spero sia il nostro anno", Hamilton: "Gap Mercedes colmabile"

Ferrari, Alba Larsen studia da grande: le foto a Shanghai con Leclerc e Hamilton
© instagram | Alba Hurup Larsen
© instagram | Alba Hurup Larsen
Charles Leclerc e Lewis Hamilton analizzano il gap da Mercedes verso il Gp di Cina: "Sfida enorme, ma il Cavallino può colmare il distacco"
Charles Leclerc e Lewis Hamilton arrivano a Shanghai con la ferma intenzione di riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio, lanciando un guanto di sfida alla Mercedes. "Sono a Maranello da molto tempo e aspetto l'anno del Cavallino rampante fin dall'inizio", ha dichiarato Leclerc prima delle sessioni ufficiali, aggiungendo con speranza: "Spero che questo sia il nostro anno ma ci troviamo di fronte a una concorrenza molto agguerrita". Per Hamilton invece, giunto alla sua seconda stagione a Maranello e che l'anno scorso aveva vinto la Sprint proprio in Cina, la trasferta cinese rappresenta un test cruciale per confermare i progressi della Rossa contro il suo ex team, attualmente leader tecnico del mondiale.
Il divario emerso in Australia rimane il principale ostacolo per il duo ferrarista: "Vedo la Mercedes parecchio avanti al momento, ma a poco a poco, credo che potremo raggiungerla", ha ammesso Leclerc, sottolineando come la rincorsa della Ferrari sia un processo graduale ma inarrestabile. Lewis Hamilton predica prudenza dopo il quarto posto di Melbourne. "È troppo presto per dire se potremo competere per il campionato piloti o costruttori", ha spiegato l'inglese ai giornalisti, aggiungendo che "sarà ancora molto difficile battere la Mercedes questo fine settimana, inoltre ritengo scontato che aumenteranno il ritmo anche McLaren e Red Bull".
La gestione delle monoposto attuali diventa un rebus quando il tempo per i test è ridotto. Leclerc ha messo in guardia sulle difficoltà del weekend: "In un weekend Sprint il lavoro è doppio perché abbiamo a disposizione pochissimi giri prima di dover essere al meglio per le qualifiche. Sarà una sfida enorme per tutti".
Il lavoro dietro le quinte è stato incessante per permettere a Hamilton e Leclerc di avere una vettura competitiva sin dai primi metri. "Abbiamo lavorato tantissimo per essere pronti per un weekend come questo", ha insistito il pilota monegasco, ricordando quanto sia complesso trovare il set-up ideale "con queste monoposto così complesse in un fine settimana normale".
Nonostante il gap cronometrico, il morale in casa Ferrari è alto grazie ai dati raccolti recentemente. Hamilton ha sottolineato l'importanza dei chilometri extra macinati: "Mi sono divertito molto la scorsa settimana e anche fare dei test extra è stato divertente per noi, ci ha permesso di girare di più. Abbiamo scoperto molto durante la gara, dall'inizio alla fine".
Il distacco dalle Frecce d'Argento rimane l'elefante nella stanza, ma Hamilton non sembra intimorito dal confronto con il suo passato. "Sapevamo che la Mercedes stava andando forte ma non che il distacco fosse così grande", ha ammesso Lewis, chiudendo però con un messaggio di sfida che infiamma i tifosi della Rossa: "Ma non è un distacco impossibile da colmare".
© instagram | Alba Hurup Larsen
© instagram | Alba Hurup Larsen