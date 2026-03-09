Simonelli: "Var non è infallibile, il 23 incontro Rocchi-club"

"Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c'erano prima e ci sono anche adesso perchè prima l'errore in campo era tollerato mentre quello del Var un po' meno. Il mio giudizio è positivo, come tutte le cose si possono e si devono migliorare e siamo al lavoro per farlo". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento, a proposito delle polemiche arbitrali anche dopo il derby di ieri. "Il Var deve sbagliare il meno possibile, ma bisogna però accettare anche che possa sbagliare", ha aggiunto. Simonelli ha quindi ricordato che "il 23 marzo ci sarà questo incontro con Rocchi, proveremo noi a metterci a disposizione della classe arbitrale per agevolare il loro lavoro e confrontarci sulle linee guida che anche noi dobbiamo seguire. Si parlerà delle rispettive esigenze, cercando una soluzione anche nell'interesse del pubblico e del campionato", ha concluso Simonelli.