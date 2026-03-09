Inter, ricordi Buchanan? Ancora in gol nella giornata-horror di Luis Henrique

Tajon Buchanan all'Inter non ha lasciato un gran ricordo: 17 presenze e un solo gol per 317 minuti complessivi, complice anche un grave infortunio alla tibia nell'estate 2024. Ceduto al Villarreal, il canadese sta vivendo una grande stagione che può alimentare i rimpianti nerazzurri a maggior ragione dopo la serata vissuta da Luis Henrique nel derby, con l'errore decisivo che ha portato al gol Estupinan. Proprio ieri Buchanan ha segnato nel 2-1 del Sottomarino Giallo, quarto in classifica, all'Elche: quest'anno ha giocato 34 partite segnando sei gol e fornendo un assist.