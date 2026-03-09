Paralimpiadi Milano-Cortina: primo oro Russia con Voronchikhina

09 Mar 2026 - 13:11
© Getty Images

© Getty Images

La russa Varvara Voronchikhina ha vinto il Super-G standing femminile alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Si tratta della prima medaglia d'oro della Russia a un evento paralimpico dopo i Giochi di casa di Sochi 2014, vista l'esclusione a Pyeongchang 2018 per mancata osservanza delle normativa antidoping e quella a Pechino 2022 per l'invasione dell'Ucraina. Dopo i due bronzi nei giorni scorsi (di cui uno conquistato proprio da Voronchikhina), quindi, Mosca torna sul gradino più alto del podio con, oltre alla propria bandiera, anche l'inno.

"Politica? Qui siamo tutti uguali"

 "Non credo di aver ancora realizzato. Non riuscivo a crederci quando ho guardato il tabellone. Ieri è stata davvero dura. Non era la mia disciplina preferita e non mi sentivo molto bene durante l'allenamento. È stato davvero emozionante aspettare. I media qui mi chiedono dei trasporti e poi passano ad argomenti politici, che preferirei non toccare. Semplicemente evito di rispondere. Perché parlarne? È sport, qui siamo tutti uguali. Voglio solo godermi questa fantastica atmosfera in Italia. Tutti ci hanno accolto calorosamente. È stato incredibilmente bello". Così la 23enne Varvara Voronchikhina, originaria di Irkutsk in Siberia, primo oro della Russia dopo 12 anni. "I vertici di molti comitati paralimpici nazionali vengono da noi e si congratulano con noi. Volontari, tifosi, tutti si congratulano con noi", ha dichiarato alla Tass, Pavel Rozhkov, presidente del Comitato Paralimpico russo. "Abbiamo uno staff tecnico molto valido", afferma Rozhkov ai media russi. "Gli allenatori hanno registrato ogni allenamento, ogni movimento di Varvara e Alexei, e ogni sera, presso la nostra sede centrale, analizzavamo attentamente ogni movimento degli atleti in modo che non ripetessero quegli errori durante gli allenamenti successivi. Francamente, ho partecipato personalmente a queste sessioni teoriche per la prima volta e mi sono reso conto che non sono meno importanti per i risultati di quelle pratiche", ha aggiunto. Voronchikhina ha già vinto una medaglia di bronzo nella discesa libera. Ha vinto due volte il campionato del mondo e diverse tappe di Coppa del Mondo. Varvara è nata a Baikalsk e le manca parte del braccio sinistro dalla nascita. Scia dall'età di sei anni. Sono sei gli atleti russi che partecipano alle Paralimpiadi. Il Ministro dello Sport russo Mikhail Degtyarev si è già congratulato con l'atleta dopo l'oro conquistato ai Giochi.

