Verstappen: "La power unit Ford ha un bel suono... vivace"

"Siamo in linea con i nostri piani, ma la realtà delle cose sarà chiara solo quando il motore sarà montato sulla macchina e affronterà la pista nei test di Barcellona alla fine di gennaio. Solo là vedremo i primi frutto del lavoro degli ultimi tre anni. Ci sono sempre nervosismo e aspettative in questa fase, anche se abbiamo fatto tantissimo lavoro sul banco. Dal punto di vista della progettazione e delle simulazioni al baco siamo sereni ma finché non si arriva in pista non è possibile avere la certezza di aver fatto tutto per bene".