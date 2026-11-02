Vasseur, che stoccata a Leclerc e Hamilton: "Mi aspetto più rispetto per la Ferrari"

Fred Vasseur non ci sta. Il team principal Ferrari è una furia dopo il Gp del Messico che ha incoronato Kimi Antonelli campione del mondo. A scatenare la sua rabbia, la bagarre tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc in curva uno al primo giro che di fatto ha compromesso la vittoria del Cavallino. Dopo i complimenti di rito ad Antonelli, il francese non le ha mandate a dire: "Congratulazioni a Kimi e alla Mercedes. Kimi ha fatto un lavoro fantastico fin dalla prima gara della stagione e questo titolo è assolutamente meritato. Da parte nostra, il risultato di oggi è molto difficile da digerire, perché abbiamo lavorato tantissimo e, nelle ultime gare, abbiamo fatto un enorme passo avanti in termini di prestazione pura. Anche oggi, ancora una volta, come squadra abbiamo conquistato più punti dei nostri diretti avversari.