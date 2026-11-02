Vasseur, che stoccata a Leclerc e Hamilton: "Mi aspetto più rispetto per la Ferrari"

© Da video
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Fred Vasseur non ci sta. Il team principal Ferrari è una furia dopo il Gp del Messico che ha incoronato Kimi Antonelli campione del mondo. A scatenare la sua rabbia, la bagarre tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc in curva uno al primo giro che di fatto ha compromesso la vittoria del Cavallino. Dopo i complimenti di rito ad Antonelli, il francese non le ha mandate a dire: "Congratulazioni a Kimi e alla Mercedes. Kimi ha fatto un lavoro fantastico fin dalla prima gara della stagione e questo titolo è assolutamente meritato. Da parte nostra, il risultato di oggi è molto difficile da digerire, perché abbiamo lavorato tantissimo e, nelle ultime gare, abbiamo fatto un enorme passo avanti in termini di prestazione pura. Anche oggi, ancora una volta, come squadra abbiamo conquistato più punti dei nostri diretti avversari.
È stata però una gara difficile e, dopo quanto successo oggi al primo giro, mi aspetto che tutti mostrino maggiore rispetto per il marchio, la squadra, i nostri partner e, soprattutto, per le duemila persone che lavorano per noi a casa e mettono un impegno incredibile in quello che fanno, lavorando giorno e notte in fabbrica per migliorare la macchina e portare aggiornamenti in pista. Per questo motivo, perdere una vittoria in questo modo è davvero difficile da accettare.
Qui in Messico eravamo primo e secondo in curva 1 e quando ti trovi in una situazione del genere devi sfruttare al massimo l’opportunità. Discuteremo all’interno della squadra di quanto accaduto e ci assicureremo che tutto sia chiaro per il futuro. Ora andiamo a San Paolo, dove cercheremo di vincere, e da questo punto di vista è un bene che la prossima gara arrivi così presto".
© Getty Images | Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lewis Hamilton
© Getty Images | Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lewis Hamilton