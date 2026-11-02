Le pagelle di Piantanida: Alajbegovic e Zhegrova pregano Spalletti, Lucca cornetto vuoto

KOLO MUANI 4
Vi dirò, vi dirò, vi dirò subito quello che ogni tifoso della Juventus già sapeva anche prima della partita e che invece, magari un tifoso di un’altra squadra non sapeva e forse pensava “dai che è la volta buona”, sai mai, può capitare, ma vi dirò, vi dirò no…
MCTOMINAY 4
Conoscete l’espressione “non c’è Napoli senza cardillo”. Ragazzi, non esiste Napoli senza il cardellino, il piccolo uccellino, il fringuello che da sempre accompagna l’immaginario musicale napoletano. E se lo scozzese non cinguetta, la squadra non canta: non c’è Napoli senza il cardillo McTominay.
ZHEGROVA 7,5
Pare, dico pare, non sappia più come dirlo a Spalletti, visto che per tutte e 27 le volte in cui ha giocato in campionato con la Juve, l’ha fatto partendo dalla panchina. Pare, si sia anche fatto personalizzare la targa della sua auto scrivendoci sopra: “Ti prego Luciano dammi una chance dal primo minuto, ti prego”. Troppo lunga?
MARIANUCCI 5
Nel primo tempo è il migliore del Napoli e non sto sbagliando a scrivere o a leggere. Nel secondo tempo quando Allegri invece scrive il suo nome per sostituire Di Lorenzo sulla destra, blackout: leggeremo solo che si è perso Alajbegovic sull’1-0 e che poi è stato espulso. Girate il libro come volete.
KOOPMEINERS 6,5
È il voto senza commento di Juventus-Napoli.
LUCCA 5,5
Non c’è tutta la crema del bombolone Hojlund e quindi la sensazione è quella che capita a volte, quando chiedete un bel cornetto caldo con la marmellata, che non è neanche malaccio, ma alla fine la marmellata non arriva mai, ce n’è pochissima e quella che c’è se la mangia Vicario.
ALAJBEGOVIC 8,5
Spalletti ha detto che quando le cose vanno male il ritiro può appesantire la situazione e che preferirebbe stare da solo con i suoi cani. Sicuro sicuro? Anche se in ritiro potrebbe godersi 24 ore su 24 uno così? 24 ore di fila a vederlo calciare, un pensierino lo farei…