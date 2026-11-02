Juventus, Spalletti: "Siamo in difficoltà, c'è da tenere botta. Restiamo uniti prendendoci per mano"

Un applauso al pubblico, al suo staff e soprattutto, ai calciatori. Luciano Spalletti respira dopo il successo della sua Juventus ai danni del Napoli: i bianconeri hanno rialzato la testa e restano in corsa per la Champions: il quarto posto adesso dista 'solo' sei punti. "Stasera i meriti vanno alla squadra - ha esordito nel post-partita il tecnico toscano -. Tutti avevano la volontà di fare sempre il primo passo, la mentalità era quella giusta. Si sono ripresi un po' di autostima che gli era venuta a mancare".