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© Getty Images | Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lewis Hamilton
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F1 MESSICO

Antonelli campione, esplode la festa

Il bolognese si laurea iridato e finalmente arriva il momento di lasciarsi andare

02 Nov 2026 - 00:16
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Andrea Kimi Antonelli è diventato campione del mondo di F1 e in Messico è esplosa la festa per un'impresa clamorosa per tutto lo sport italiano.

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