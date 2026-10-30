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F1 Messico, l'influenza blocca Kimi Antonelli: proverà a recuperare per le prime libere

Il leader mondiale fermato dalla febbre: ha saltato il Media Day e farà di tutto per recuperare per le libere. La Mercedes "scalda" Vesti

30 Ott 2026 - 08:12
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Non è ancora un campanello d'allarme ma le condizioni di Kimi Antonelli vanno monitorate. L'approccio del leader del Mondiale di Formula 1 al weekend in Messico non è stato dei migliori a causa di un'influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi e che già ieri gli aveva fatto saltare le interviste del consueto Media Day.

"Kimi non si sente ancora completamente bene mentre si sta riprendendo da un'infezione virale. A titolo precauzionale, la Fia lo ha esentato dagli impegni obbligatori con i media per consentirgli di riposare in vista del weekend. Ci aspettiamo che possa tornare domani" ha scritto giovedì la Mercedes che con quell'ultima frase si è tenuta aperta ogni scenario.

Antonelli farà di tutto per recuperare per le prime libere ma, nel caso prevalesse ancora la linea precauzionale, sarebbe Frederik Vesti a girare con la Mercedes all'Hermanos Rodriguez nella prima sessione di prove. Classe 2002, il pilota danese è stato vice-campione del mondo F2 nel 2023 ed è la riserva della scuderia anglo-tedesca, tanto che era previsto che già girasse al posto di Russell nelle prime libere.

Sophie Cunningham "sventola" la vittoria di Antonelli ad Austin

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