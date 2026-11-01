Leclerc-Hamilton, scintille al via: Charles finisce sull'erba e viene penalizzato. Lewis è una furia

Grande duello in Messico all'inizio del Gp: coinvolti Hamilton e Leclerc. In curva 4 il monegasco ha provato a sorpassare l'inglese, primo, finendo sull'erba dopo che Lewis, per proteggere la propria posizione, ha leggermente allargato la traiettoria. L'episodio ha permesso a Leclerc di andare davanti a tutti tagliando però la curva: non riuscendo subito a ridare la posizione al compagno di squadra (tra i due si è inserito immediatamente Verstappen), il 29enne ha ricevuto 5 secondi di penalità da scontare ai box. La decisione non è piaciuta a Hamilton che ha tuonato contro i Commissari: "Così vogliono far vincere Leclerc". Successivamente, in un altro team radio, l'inglese non è stato di nuovo tenero, questa volta nei confronti della scuderia: "Noi abbiamo problemi. Grandi, grandi problemi".