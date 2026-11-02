La famiglia di Kimi: "Il campione l'abbiamo visto l'anno scorso nei momenti difficili"

Una volta tagliato il traguardo, i più tranquilli di tutti erano i genitori di Andrea Kimi Antonelli, che hanno seguito il loro campione da vicinissimo. Tra i pochi a non commuoversi davanti alle telecamere mentre abbracciavano il neo campione del mondo. "Il campione lo abbiamo visto l'anno scorso, per come ha risalito la china da un periodo buio, come può capitare a tutti i piloti. Io penso che l'anno scorso ha fatto davvero un grande lavoro e questo è il risultato. Dobbiamo dire grazie a tutta la Mercedes, a Toto Wolff, se non avesse creduto in lui fin da piccolo non saremmo qua" ha detto papà Marco.