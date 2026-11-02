ANTONELLI CAMPIONE

La famiglia di Kimi: "Il campione l'abbiamo visto l'anno scorso nei momenti difficili"

Papà Marco, mamma Veronica e la sorella Maggie vicini al neo campione del mondo: "Grazie a tutti"

02 Nov 2026 - 00:01
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© Getty Images | Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lewis Hamilton
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Una volta tagliato il traguardo, i più tranquilli di tutti erano i genitori di Andrea Kimi Antonelli, che hanno seguito il loro campione da vicinissimo. Tra i pochi a non commuoversi davanti alle telecamere mentre abbracciavano il neo campione del mondo. "Il campione lo abbiamo visto l'anno scorso, per come ha risalito la china da un periodo buio, come può capitare a tutti i piloti. Io penso che l'anno scorso ha fatto davvero un grande lavoro e questo è il risultato. Dobbiamo dire grazie a tutta la Mercedes, a Toto Wolff, se non avesse creduto in lui fin da piccolo non saremmo qua" ha detto papà Marco.

"L'anno scorso è stato un anno durissimo, pieno di critiche ad Andrea, alla famiglia, a Mercedes, è stato un anno durissimo e oggi siamo qui, non l'avrei detto", ha aggiunto.

Mamma Veronica, anche lei presente sul circuito insieme con la figlia undicenne, Maggie, ha sottolineato le qualità di Kimi e ringraziato anche il team Mercedes che lo ha seguito e sostenuto fino a raggiungere questo traguardo.

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