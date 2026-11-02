ANTONELLI CAMPIONE

"Un gigante così giovane": i media stranieri celebrano il trionfo di Kimi

La vittoria del Mondiale di Formula 1 di Antonelli campeggia su siti e quotidiani stranieri: "Ha fatto la storia"

02 Nov 2026 - 08:33
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"Un gigante così giovane", "Ha fatto la storia", "un campione unico", "trionfo storico di un italiano". Sono alcuni dei titoli che i media on line stranieri dedicano ad Andrea Kimi Antonelli, incoronato in Messico campione del mondo di Formula 1, sottolineando soprattutto il fatto che mai prima di lui un ventenne aveva conquistato il titolo iridato. "È ancora un eterno Peter Pan, ma possiede già i riflessi di un campione", scrive l'Equipe, che dedica a Kimi anche la prima pagina del giornale in edicola con il titolo "L'avvento", intesa come l'arrivo di una nuova era. Nella foto in copertina Kimi appare al centro con Hamilton e Verstappen. Per la Bbc la vittoria "è un'incredibile ventata di aria fresca per la Formula 1". "Il bambino che si addormentava sulle piste ha realizzato il suo sogno", è l'immagine scelta da Marca. Prima pagina dedicata ad Antonelli anche per il Mundo Deportivo versione cartacea "Il re più giovane".

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