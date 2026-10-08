Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

I due piloti si impossessano del profilo Instagram della Ferrari e nel feed compaiono video esilaranti

08 Ott 2026 - 15:39
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Dalla pista ai social per una giornata di straordinaria follia e divertimento in casa Ferrari in vista del prossimo Gran Premio di Singapore. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, si sono tolti i panni da pilota e hanno imboccato le 'curve tortuose' dei social media manager, gestendo per un po' l'account Instagram della scuderia di Maranello. Tra irruzioni, filtri buffi e messaggi ai tifosi, Charles e Lewis ne hanno combinate davvero di ogni. La Ferrari ha così promosso un'iniziativa social affidando per qualche ora il controllo dei propri canali ufficiali a Hamilton e Leclerc che hanno creato contenuti esclusivi e interagito direttamente con la community di tifosi. L'evento ha mostrato un lato del team ironico e spontaneo, avvicinando ancora di più gli appassionati alla vita quotidiana della Scuderia. La Ferrari ha pubblicato anche uno scherzoso "comunicato non ufficiale", annunciando che "due persone interne al team ma non autorizzate hanno preso il controllo dei nostri canali editoriali. Possiamo confermare che i due sospetti sono stati identificati e che la situazione è stata ora contenuta e il pieno controllo dei nostri account è stato ripristinato. Ringraziamo i fan per la comprensione dimostrata per tale incidente senza precedenti".

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