Juvenuts, un tocco di... cazzimma. Approccio e colpi di genio

Kolo Muani e Woltemade continuano a deludere (soprattutto il primo) e a non segnare. Il francese è fermo al gol di Cagliari, in campionato il tedesco (a segno tre volte in Europa) è ancora a secco. Il dialogo tra i due è tutto fuorché fluido, l'impegno c'è ma non basta. Urge tornare sul mercato invernale per prendere un paio di attaccanti "veri". Al momento Spalletti se la cava con qualche sporadica magia dei suoi fantasisti: Alajbegovic e Boga timbrano i loro primi gol stagionali in campionato, Zhegrova ne ha all'attivo due (inutili, in casa del Sassuolo), Nico Gonzalez e Conceicao uno a testa.