L'ANALISI

Juvenuts, un tocco di... cazzimma. Approccio e colpi di genio

Due ammonizioni nei primi 20 minuti (Douglas Luiz e Lucumi) e tanti calci d'angolo (7 a 2 solo nel primo tempo): inequivocabili segnali di risveglio

di Matteo Dotto
02 Nov 2026 - 07:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 17
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

Lo score di calci d'angolo e i minuti delle prime ammonizioni della partita sono state già un segnale di "cazzimma" da parte della Juventus di Luciano Spalletti: 7 corner a 2 nel primo tempo (alla fine saranno 12 a 4) e Douglas Luiz ammonito al 16' per fallo su Rafa Marin (provvedimento forse esagerato, ma prima ci stava un giallo a Koopmeiners per un brutto intervento su Lang) e Lucumi ammonito al 20' per fallo su Lucca.

Insomma, l'approccio - così imbarazzante a Marassi appena qualche giorno fa - c'è. Alla fine, certo, la partita viene decisa da due magie dei fantasisti: Alajbegovic, che aveva annusato aria di cambio, spedisce un mancino alle spalle di Meret a 20 minuti dalla fine. Boga completa l'opera al minuto 87 con un'altra perla balistica. Un sinistro e un destro che hanno messo ko il Napoli del grande ex Max Allegri eliminandolo probabilmente da ogni ambizione Champions. 

I tre punti rilanciano le quotazioni europee della Banda Spalletti anche se sei lunghezze dal quarto posto del Como (e 11 dalla Lazio capolista...) rimangono distanze pesanti. Certo, 17 punti raccolti su 30 a disposizione sono pochini. E la Juve continua ad avere gravi problemi. Anzitutto la coppia offensiva.

Kolo Muani e Woltemade continuano a deludere (soprattutto il primo) e a non segnare. Il francese è fermo al gol di Cagliari, in campionato il tedesco (a segno tre volte in Europa) è ancora a secco. Il dialogo tra i due è tutto fuorché fluido, l'impegno c'è ma non basta. Urge tornare sul mercato invernale per prendere un paio di attaccanti "veri". Al momento Spalletti se la cava con qualche sporadica magia dei suoi fantasisti: Alajbegovic e Boga timbrano i loro primi gol stagionali in campionato, Zhegrova ne ha all'attivo due (inutili, in casa del Sassuolo), Nico Gonzalez e Conceicao uno a testa.

Buone notizie anche sul fronte difensivo. Vicario ha salvato la porta in apertura e ha sempre dato impressione di solidità anche nelle uscite. Il blocco centrale - dopo qualche sbavatura iniziale - ha messo la museruola agli avanti napoletani. E così per la quinta volta su 10 partite la Juve non ha preso gol. Prima del 2-0 al Napoli era successo, a ritroso, nel 2-0 di Lecce, nel 2-0 sull'Atalanta, nel 2-0 sul Parma e nell'1-0 di Frosinone alla prima giornata. 

Ora ci si rituffa in Europa, dove con 7 punti in 3 partite la classifica è decisamente migliore che in campionato. Giovedì si va in Olanda nella tana di quell'Az che ha appena un punto in meno dei bianconeri, domenica sera test probante a Firenze contro una Viola che quando vede bianconero sa sempre trovare motivazioni extra.  

juventus napoli
analisi

Ultimi video

02:13
DICH MIX POST DERBY 2 31/10 DICH

De Winter: "Era il derby che volevamo, Amorim ci ha preparati al meglio"

02:10
Frosinone-Torino 2-0: gli highlights

Frosinone-Torino 2-0: gli highlights

02:04
Lazio-Cagliari 2-1: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-1: gli highlights

02:07
Lecce-Genoa 1-2: gli highlights

Lecce-Genoa 1-2: gli highlights

04:04
Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

04:09
Spalletti: "Niente di casuale, grande risposta di gruppo"

Spalletti: "Niente di casuale, grande risposta di gruppo"

02:04
Como-Venezia 1-0: gli highlights

Como-Venezia 1-0: gli highlights

02:16
Meret: "Partita decisa dai dettagli"

Meret: "Partita decisa dai dettagli"

01:24
Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

00:16
MCH USCITA CARDINALE POST DERBY MCH

Gerry Cardinale esce da San Siro sorridente con il pollice alzato: "Notte incredibile, mi viene da piangere"

00:30
CLIP BALLA MORERIA SRV

Moreira canta 'Baila Moreira'

03:18
DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

02:04
DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

01:14
DICH AMORIM 1 CONFERENZA POST INTER 31/10 DICH

Amorim: "È solo una notte positiva, il Milan non cambia da un giorno all'altro""

03:24
DICH BARELLA CONFERENZA POST MILAN 31/10

Barella: "Il Milan ha meritato, non possiamo sbagliare sempre approccio"

02:13
DICH MIX POST DERBY 2 31/10 DICH

De Winter: "Era il derby che volevamo, Amorim ci ha preparati al meglio"

I più visti di Juventus

Allenamento Champions della Juventus

Juve, i dubbi dei giocatori sul metodo Spalletti: "Troppe parole, siamo poco allenati"

DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Giovanni Carnevali

Così Carnevali ha strigliato la squadra: "Siete alla Juve!". Tutti in silenzio

Alajbegovic, che magia! Kolo Muani solito pianto. Cabal carta a sorpresa

Spalletti: "Non mi serve niente, solo una reazione della squadra. Riconquistiamo il rispetto che molti ci hanno tolto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:36
Napoli, Di Lorenzo: "Dobbiamo alzare il livello"
23:11
Juventus, McKennie sostituito per un problema all'adduttore
De Bruyne contro la Juventus
22:59
Napoli, piove sul bagnato: altri due infortuni
22:26
Juve-Napoli, la moviola: Koopmeiners graziato, Cabal chiede un rigore. Giusto il rosso a Marianucci
22:04
Lecce, Di Francesco: "Siamo stati poco incisivi"