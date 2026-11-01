Antonelli: "Ce l'abbiamo fatta, è un momento che vivrà per sempre"

Un'esplosione di gioia e non potrebbe essere altrimenti, visto che Andrea Kimi Antonelli in Messico ha scritto una delle più belle pagine dello sport italiano. Di sempre. Inutile ricordare record e date, il 20enne pilota bolognese della Mercedes può finalmente lasciarsi andare dopo aver fatto finta di niente per settimane: è davvero lui il nuovo campione del mondo di F1. Le lacrime nel casco durante il giro di rientro per il podio e poi gli abbraccia con la famiglia e il team. "Ce l'abbiamo fatta, ma senza di loro, la Mercedes e la mia famiglia, non sarei qui. E' un momento che vivrà per sempre. Sono senza parole, ci vorrà del tempo per rendermi conto", le sue prime parole a caldo.
E ancora: "E' stata una stagione incredibile e condividere questo podio con Max (Verstappen, ndr) e Lewis (Hamitlon, ndr) è fantastico. Non vedo l'ora di fare altre battaglie con loro. Questo weekend ho sentito un po' di pressione, ma adesso possiamo goderci il resto della stagione".