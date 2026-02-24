Il retroscena di Sogliano: "D'Aversa ha rifiutato il Verona, non se la sentiva"
Prima di accettare la corte del Torino e scegliere una panchina a rischio retrocessione, Roberto D'Aversa ne aveva rifiutata un'altra, quella del Verona. Il retroscena arriva direttamente dal direttore sportivo dei gialloblù, Sean Sogliano.
Le sue parole in conferenza stampa: "Cambiare allenatore per me è una sconfitta, ho visto Zanetti scoraggiato e stanco e solo per questo ho cambiato. Sammarco è giovane e conosce questa realtà, si sta rendendo conto che è più difficile di quanto si possa pensare. Nominato ad interim? Non volevamo dare più responsabilità di quelle che deve avere un allenatore che subentra in una situazione così difficile".
Prima di scegliere Sammarco, Sogliano aveva sondato proprio il profilo di D'Aversa: "Pensavamo fosse il profilo giusto, ma non se la sentiva di venire". Sulla situazione di un Verona a forte rischio retrocessione, il ds gialloblù ha spiegato: "In sei anni abbiamo raggiunto l'obiettivo massimo con la salvezza, che è come vincere il nostro campionato. Quest'anno non sta andando bene: mi sarebbe piaciuto far giocare una squadra con qualche giocatore forte in più, ma abbiamo scelto di mantenere la società solida. Leggere certe cose lo trovo sleale".