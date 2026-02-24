DALLA SCORSA ESTATE

Var a chiamata: in Serie C c'è il 'Football Video Support', come funziona

È stato introdotto l'estate scorsa: gli allenatori hanno due card a partita

24 Feb 2026 - 11:53
© ipp

© ipp

Il Napoli invoca il 'Var a chiamata'. Esiste già in Serie C, dove è stato introdotto la scorsa estate. Si chiama FVS, ossia 'Football video support' e viene gestito direttamente dal quarto uomo: non esiste una 'sala Var' ma una serie di telecamere a bordocampo. Può essere utilizzato solo dopo che l'arbitro ha preso una decisione, su richiesta dei due allenatori, che hanno due chance a partita: se la revisione dell'arbitro porta alla modifica della decisione iniziale, il numero di richieste a disposizione della squadra non varierà e resterà intatto. La card presentata al quarto uomo verrà dunque restituita. Il FVS si usa solo in quattro casi: la regolarità di un gol - fuorigioco compresi - possibili rigori, i cartellini e gli scambi di identità. Finora la media - come riferisce Repubblica - è stata di 1,8 richieste a gara, con correzioni effettive in appena nel 15% dei casi.

