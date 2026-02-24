Tennis, Wta Merida: Paolini unica azzurra in tabellone

Martina Trevisan e Miriana Tona si fermano al turno decisivo delle qualificazioni del "Mérida Open", WTA 500 (montepremi 1.026.446 dollari) sul cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. Jasmine Paolini è la prima testa di serie del torneo. La numero 1 azzurra, n.7 WTA, ha chiesto ed ottenuto una wild card e debutterà direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra l'australiana Priscilla Hon, n.136 WTA, in tabellone come lucky loser (al posto della statunitense Sloane Stephens, ex numero 3 del mondo oggi n. 775 WTA) e la messicana Renata Zarazua, n. 89 del mondo.