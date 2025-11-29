Logo SportMediaset

Sutil ancora nei guai: arrestato in Germania per frode internazionale

All'ex pilota sono stati contestati i reati di "frode grave organizzata e appropriazione indebita in associazione"

di Redazione
29 Nov 2025 - 12:17
Dopo quelli del 2011, Adrian Sutil si ritrova a far fronte ad altri guai giudiziari. L'ex pilota di Formula 1 è stato arrestato a Sindelfingen, in Germania, con l'accusa di frode internazionale. Attualmente si trova in custodia cautelare nel carcere di Baden-Württemberg. 

Come riportato dalla Bild, l'ex pilota di Spyker, Force India e Sauber è accusato di appartenere a una presunta organizzazione criminosa che commercia auto di lusso. A Sutil sono stati contestati i reati di "frode grave organizzata e appropriazione indebita in associazione". La Procura di Stoccarda ha anche perquisito diverse proprietà di Sutil a Monaco, Sindelfingen e in Svizzera per cercare ulteriori prove.

Sutil ha già dei precedenti: nel 2011 era stato condannato a 18 mesi di libertà vigilata per aver ferito al collo con un bicchiere di champagne l'allora capo della Lotus Eric Lux. Oltre alla detenzione con la condizionale, il pilota dovette pagare una multa da 200.000 euro e venne anche licenziato dalla Force India. 

