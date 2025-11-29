Sutil ancora nei guai: arrestato in Germania per frode internazionale

Come riportato dalla Bild, l'ex pilota di Spyker, Force India e Sauber è accusato di appartenere a una presunta organizzazione criminosa che commercia auto di lusso. A Sutil sono stati contestati i reati di "frode grave organizzata e appropriazione indebita in associazione". La Procura di Stoccarda ha anche perquisito diverse proprietà di Sutil a Monaco, Sindelfingen e in Svizzera per cercare ulteriori prove.